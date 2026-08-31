Лучшие учителя и школы Люберец получили награды
Награды учителям и денежные сертификаты лучшим школам Люберец вручил глава округа Владимир Волков в ходе традиционного августовского форума педагогов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось в школе №51 имени Г.И. Северина в понедельник, 31 августа.
«Округ Люберцы — флагман образования Подмосковья. Мы стали единственным муниципалитетом, у которого в первую десятку вошли сразу три школы. Гимназия № 41 заняла второе место, гимназия № 16 «Интерес» — четвёртое, гимназия № 56 — шестое. А в топ-100 лучших школ Московской области впервые вошёл Инженерно-технологический лицей — 79 место. При том, что два года назад он был только на 408-й строчке», — сказал Волков.Он вручил лучшим школам гранты из окружного бюджета: по пять миллионов рублей на премии коллективам и еще по пять миллионов рублей — на обновление оборудования. Инженерно-технологический лицей получил восемь миллионов рублей.