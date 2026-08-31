В оздоровительных лагерях этим летом отдохнули 460 000 подмосковных школьников
В Московской области официально завершена летняя оздоровительная кампания. В этом году она охватила более 460 000 детей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Традиционным акцентом летней кампании стал отдых детей, родители которых выполняют воинский долг.
«Этим летом свыше 460 000 детей отдохнули в детских лагерях Подмосковья. Особое внимание уделили семьям участников СВО. 12 000 их детей побывали по бесплатным путёвкам в лучших лагерях региона. Каждое лето мы стремимся расширить охват, чтобы отдых перед новым учебным годом стал приятным для каждого ребёнка. Отмечу нашу новую меру: вожатые, отработавшие сезон, впервые получили единовременную выплату в 70 000 рублей», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Как отметили в Минсоцразвития региона, для детей участников СВО организовали специальные профильные смены на базе четырёх оздоровительных центров – «Литвиново» в Наро-Фоминском округе, «Левково» в Пушкинском округе, «Караллово» в Одинцовском и лагеря имени 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске.
Особое внимание по традиции уделили детям-сиротам, ребятам с ограниченными возможностями здоровья и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помимо этого, в лагере «Лесная поляна» в Коломне провели каникулы ребята из Курска и Белгорода.
По данным ведомства, этим летом в 128 стационарных загородных подмосковных лагерях отдохнули 125 000 детей. Около 1050 лагерей дневного пребывания организовали на базе школ и домов культуры. Они приняли 89 000 детей. Что касается отдыха на море, то традиционно востребованным направлением стало Черноморское побережье. 3200 подмосковных школьников отправились в лагерь Краснодарского края.
Важным событием сезона стало введение новой меры поддержки педагогических кадров, работающих с детьми летом. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва был принят закон о единовременной выплате вожатым в размере 70 000 рублей. Выплата предназначена для сотрудников государственных и муниципальных детских лагерей, отработавших с 29 мая по 31 августа не менее 42 календарных дней. Это три смены по 14 дней или две смены по 21 дню.