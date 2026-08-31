В Подольске по госпрограмме обновляют водоводы для 160 000 потребителей

31 августа 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подольске продолжается реконструкция участка магистральных водоводов от водонасосной станции второго подъёма Деснинского водозаборного узла до существующего перехода через реку Десна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Работы ведут в рамках госпрограммы региона «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».



Проект предусматривает прокладку более тысячи метров новых трубопроводов. Модернизация обеспечит надёжное водоснабжение для 160 000 жителей Подольска и его окрестностей, снизит вероятность возникновения нештатных ситуаций, повысит эффективность системы.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Завершить реконструкцию планируют в конце года.

«В этом году проведём 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вести вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома жителей через переключение на близлежащие объекты. Один из результатов, который мы видим на уже реализованных объектах, – снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО