В Подольске по госпрограмме обновляют водоводы для 160 000 потребителей
В Подольске продолжается реконструкция участка магистральных водоводов от водонасосной станции второго подъёма Деснинского водозаборного узла до существующего перехода через реку Десна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы ведут в рамках госпрограммы региона «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
Проект предусматривает прокладку более тысячи метров новых трубопроводов. Модернизация обеспечит надёжное водоснабжение для 160 000 жителей Подольска и его окрестностей, снизит вероятность возникновения нештатных ситуаций, повысит эффективность системы.
Завершить реконструкцию планируют в конце года.
«В этом году проведём 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вести вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома жителей через переключение на близлежащие объекты. Один из результатов, который мы видим на уже реализованных объектах, – снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Строительная готовность объекта и готовность демонтажных работ достигли 67%.
На водонасосной станции второго подъёма Деснинского водозаборного узла расчистили территорию и разобрали асфальтобетонное покрытие, вынесли в натуру поворотные точки водовода. Трубопроводы проложены на 65% (684 из 1043 погонных метров). Территория благоустроена на 5%.
Выполнение работ на всех этапах контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.
Ранее сообщалось о завершении плановых работ по модернизации объекта коммунальной инфраструктуры. На водозаборном узле в деревне Соболево провели замену глубинного насоса.