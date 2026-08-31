На путепроводе у станции Чёрное в Балашихе начали монтировать пролётное строение

31 августа 2026, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство путепровода через железнодорожные пути продолжается в округе Балашиха на автодороге «Носовихинское шоссе – Чёрное – Федурново» рядом со станцией Чёрное. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Согласно проекту, общая протяжённость объекта вместе с подъездами и сходами составит более двух километров, из которых на сам путепровод придётся 308 метров. Сейчас строительство выполнено на 22%.





«В настоящее время на объекте начался монтаж металлоконструкций пролётного строения. Для работ используется 550-тонный подъёмный кран. Параллельно ведётся устройство дождевой канализации и перенос сетей РЖД», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.