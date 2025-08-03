Лучшие всадники выступят в Подмосковье на чемпионате России по конкуру
Федерация конного спорта России приглашает представителей СМИ на Чемпионат России по конкуру, который пройдет с 30 июля по 3 августа, сообщает пресс-служба организаторов. Конкур — одна из самых зрелищных дисциплин конного спорта, входящая в программу Олимпийских игр и представляющая собой преодоление препятствий всадником на лошади.
Чемпионат традиционно проходит на территории конноспортивного клуба Horseka и становится кульминацией сезона для лучших спортсменов страны. Гран-при включает в себя маршрут из 12-15 препятствий высотой до 150 см, что позволяет выявить сильнейшую спортивную пару в стране. Это мероприятие всегда привлекает множество зрителей и вызывает интерес у представителей СМИ благодаря своей зрелищности и уникальности, не имеющей аналогов в России.
Маршрут гран-при состоится 3 августа: сбор гостей в 13:00, начало маршрута — в 14:00.
Место проведения: Московская область, г.о. Черноголовка, дер. Ивановское, КСК Horseka Sport.
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