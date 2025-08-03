Лучшие всадники выступят в Подмосковье на чемпионате России по конкуру

03 августа 2025, 10:31

Фото: медиасток.рф

Федерация конного спорта России приглашает представителей СМИ на Чемпионат России по конкуру, который пройдет с 30 июля по 3 августа, сообщает пресс-служба организаторов. Конкур — одна из самых зрелищных дисциплин конного спорта, входящая в программу Олимпийских игр и представляющая собой преодоление препятствий всадником на лошади.