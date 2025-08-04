В Подмосковье обновили инженерные сети в более чем в 780 домах

04 августа 2025, 10:38

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Обновление внутренних инженерных сетей провели с начала года в 783 многоквартирных домах Московской области. Этими работами занимается подмосковный Фонд капитального ремонта, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Общее число отремонтированных инженерных систем составило 1 тысячу 588. Специалисты обновили, в частности, электроснабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, отопление и канализацию.





«Топ-5 округов по выполненным работам возглавил Красногорск, где отремонтировали 227 инженерных систем в 117 домах. Второе место занял Солнечногорск с 99 отремонтированными системами в 45 домах. На третьем месте Электросталь (65 системы в 31 доме. На четвёртом месте Талдомский округ (48 систем в 25 домах). И замыкает пятёрку лидеров округ Домодедово (48 систем в 24 домах)», — говорится в сообщении.