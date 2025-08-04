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В Подольске запустили восьмую очередь хлебозавода «Коломенское поле»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске завершена газификация восьмой очереди на крупнейшем хлебозаводе России и Европы — «Коломенское поле». АО «Мособлгаз» продолжает сотрудничество с предприятием с момента его открытия в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.



За шесть лет газифицированы семь производственных очередей. Новая линия предназначена для выпуска сиропных вафель — до 36 тысяч штук продукции в час. Продукт поступит в продажу в сентябре.

Первый замглавы Подольска Владимир Кравцов подчеркнул значимость газификации для экономики округа и выразил благодарность Мособлгазу за обеспечение энергетической стабильности предприятий.

Планируется, что в 2026 году заработают девятая и десятая очереди — линии по производству тостового хлеба и неглазированных вафель.

Дайана Хусинова

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