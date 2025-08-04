В Подольске запустили восьмую очередь хлебозавода «Коломенское поле»

04 августа 2025, 09:25

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске завершена газификация восьмой очереди на крупнейшем хлебозаводе России и Европы — «Коломенское поле». АО «Мособлгаз» продолжает сотрудничество с предприятием с момента его открытия в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.