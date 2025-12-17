В Подмосковье в этом году устроились на работу около 240 «земских» медиков
Почти 240 работников сферы здравоохранения начали работать в Московской области в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
По этим программам медики, приступающие к работе в сельской местности или в городе с населением до 50 тысяч человек, получают единовременные выплаты. Для фельдшера сумма составляет до 750 тысяч рублей, для врача — до полутора миллионов.
«Мы продолжаем привлекать медицинские кадры для работы на селе. С начала этого года в Московской области трудоустроились 239 «земских» медработников: 198 врачей и 41 средний медицинский специалист», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Участниками «земских» программ могут стать врачи общей практики, терапевты, педиатры, неврологи, онкологи, рентгенологи и представители других специальностей. Подробную информацию о программах можно прочесть по ссылке.