В Подмосковье в этом году устроились на работу около 240 «земских» медиков

17 декабря 2025, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 240 работников сферы здравоохранения начали работать в Московской области в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





По этим программам медики, приступающие к работе в сельской местности или в городе с населением до 50 тысяч человек, получают единовременные выплаты. Для фельдшера сумма составляет до 750 тысяч рублей, для врача — до полутора миллионов.





«Мы продолжаем привлекать медицинские кадры для работы на селе. С начала этого года в Московской области трудоустроились 239 «земских» медработников: 198 врачей и 41 средний медицинский специалист», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.