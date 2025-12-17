В Подмосковье опубликовали декабрьский график приёма скорой помощи
Подмосковная скорая помощь работает круглосуточно, но у жителей и сотрудников нередко возникают вопросы и предложения по её работе. Для этого в службе действует приёмная граждан — наряду с чат-ботом, официальными каналами и страницами в соцсетях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области .
Жители Подмосковья могут обратиться лично к заведующим всех 53 подстанций Московской областной станции скорой медицинской помощи или оформить запись на приём к руководству учреждения.
«Когда у жителей Подмосковья, а также и у сотрудников «скорой», возникают вопросы, они могут лично обратиться к заведующим каждой из 53 подстанций Московской областной станции скорой медицинской помощи или записаться на личный прием к руководству учреждения. Прием граждан идет в соответствии с требованиями статьи 13 федерального закона №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и по ежемесячному плану, утверждаемому главным врачом Московской областной станции скорой медицинской помощи», — прокомментировала заместитель главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи Наталья Дзуцева.В декабре приём граждан проходит по следующему графику:
- по вторникам принимает главный врач Константин Маслов;
- по понедельникам ведут приём заместители главного врача Яна Сигова (по контролю качества и клинико-экспертной работе), Наталья Дзуцева (по кадрам), Дмитрий Шумский (по АХЧ), Сергей Паников (по транспорту);
- по четвергам на вопросы отвечают Игорь Серебренников (по медицинской части), Николай Суслов (по оперативной работе), Юлия Казакова (по экономическим вопросам), Николай Глазов (по информационно-техническому обеспечению), Евгений Филиппов — главный фельдшер скорой помощи Московской области.
Адрес приёмной: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й километр, д. 1А.
Проезд: от метро «Кунцевская» автобусом 452 П (первая остановка), от метро «Мякинино» — автобусом 436 П.