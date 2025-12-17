В Подмосковье опубликовали декабрьский график приёма скорой помощи

17 декабря 2025, 14:34

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Подмосковная скорая помощь работает круглосуточно, но у жителей и сотрудников нередко возникают вопросы и предложения по её работе. Для этого в службе действует приёмная граждан — наряду с чат-ботом, официальными каналами и страницами в соцсетях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области .





Жители Подмосковья могут обратиться лично к заведующим всех 53 подстанций Московской областной станции скорой медицинской помощи или оформить запись на приём к руководству учреждения.

«Когда у жителей Подмосковья, а также и у сотрудников «скорой», возникают вопросы, они могут лично обратиться к заведующим каждой из 53 подстанций Московской областной станции скорой медицинской помощи или записаться на личный прием к руководству учреждения. Прием граждан идет в соответствии с требованиями статьи 13 федерального закона №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и по ежемесячному плану, утверждаемому главным врачом Московской областной станции скорой медицинской помощи», — прокомментировала заместитель главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи Наталья Дзуцева.

