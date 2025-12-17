Профосмотры в школах и детсадах Подмосковья прошли более 900 тысяч детей
Свыше 900 тысяч детей прошли профилактические медицинские осмотры в образовательных учреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Осмотры в школах и детских садах проводят выездные бригады врачей. Это очень удобный формат для родителей, которым непросто отвести ребёнка в поликлинику в будний день.
«С начала 2025 года профосмотры в подмосковных образовательных учреждениях прошли более 900 тысяч детей. Это на 71 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.В ходе таких осмотров специалисты уточняют группу здоровья ребенка, а также могут выявить различные заболевания и патологии на ранней стадии.