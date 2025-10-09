Лучших участковых Подмосковья выберут для участия во Всероссийском конкурсе
В Подмосковье стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025». Соревнование помогает повысить престиж службы участковых и укрепить доверие жителей к полиции, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Первый этап онлайн-голосования завершили 20 сентября. Жители выбирали лучших участковых в своих муниципалитетах. Победители этого этапа теперь участвуют во втором туре, который продлится до 16 октября.
На официальном сайте ГУ МВД Московской области можно посмотреть фото участников и узнать об их служебной деятельности. Жители Подмосковья могут снова голосовать онлайн и выбирать лучшего участкового Московской области, который представит регион на Всероссийском уровне.
Заключительный этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября. Победители регионального этапа поборются за звание лучшего участкового России. Церемонию награждения проведут в преддверии Дня участкового уполномоченного полиции.
Следить за ходом конкурса и результатами можно на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.
Читайте также: