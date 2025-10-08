Достижения.рф

Женщина украла из магазина в Одинцовском округе шампуни, кремы и кофе

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая попыталась украсть товары из магазина в деревне Лохино Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Тревожная сигнализация сработала в сетевом супермаркете.

«Прибывшие росгвардейцы выяснили, что одна из посетительниц взяла с полок кофе, несколько шампуней и кремов на общую сумму восемь тысяч рублей, сложила в сумку и прошла с неоплаченными товарами мимо рамок безопасности», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали недобросовестную покупательницу на выходе из магазина. Оказалось, что это 42-летняя местная жительница.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что московские росгвардейцы помогли вернуть матери потерявшегося восьмилетнего мальчика.
Лев Каштанов

