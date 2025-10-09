В Воскресенске Росгвардия задержала рецидивиста за кражу телевизора у соседа

09 октября 2025, 11:04

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

В подмосковном Воскресенске задержали рецидивиста, подозреваемого в краже телевизора стоимостью более 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.