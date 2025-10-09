В Воскресенске Росгвардия задержала рецидивиста за кражу телевизора у соседа
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
В подмосковном Воскресенске задержали рецидивиста, подозреваемого в краже телевизора стоимостью более 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Инцидент произошёл в конце сентября возле одного из домов на улице Дзержинского. Местный житель попросил 51-летнего соседа присмотреть за телевизором, пока тот будет отсутствовать. Однако мужчина, ранее судимый за кражу и грабёж, решил воспользоваться доверием знакомого — забрал технику и вскоре сбыл её.
Когда владелец обнаружил пропажу, он сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии получили информацию о возможном местонахождении подозреваемого. Во время патрулирования они заметили мужчину, подходящего под описание, и задержали его.
Сейчас по факту кражи проводят проверку.
