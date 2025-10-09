Новые камеры «Безопасного региона» установили в парках и дворах Подмосковья

09 октября 2025, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В Подмосковье установили более 4600 новых видеокамер системы «Безопасный регион» за третий квартал 2025 года. Из них 3562 камеры разместили в общественных местах и на соцобъектах, а 1086 — в подъездах многоквартирных домов, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.





Сейчас в системе «Безопасный регион» работает уже свыше 161 000 камер. Где именно установить оборудование, решают межведомственные рабочие группы в каждом округе. Они учитывают анализ обстановки и рекомендации правоохранительных органов.



Так, в Балашихе во время благоустройства сквера на улице Крупешина поставили шесть новых камер. В Ивантеевке в парке культуры и отдыха разместили 18 видеокамер, а в Коломне на Каштановой аллее на Парковом проезде — 12.



Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

Вместах с большим потоком людей устанавливают камеры наблюдения и усиливают патрулирование.



«Данные меры нацелены на повышение уровня правопорядка и формирование надежной обстановки в городе для каждого жителя. В случае возникновения правонарушений, записи с камер помогают точно фиксировать время и место событий, а также последовательность действий злоумышленников», — отметил руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.