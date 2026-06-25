Лучшим выпускникам школ Наро-Фоминска вручили медали

25 июня 2026, 17:20

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Медали «За особые успехи в учёте» вручил лучшим выпускникам школ Наро-Фоминского округа глава муниципалитета Роман Шамнэ. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В этом году ребята завоевали 103 золотых и 75 серебряных медалей. Кроме того, в округе четыре стобалльника ЕГЭ.





«Для сегодняшних выпускников завершается важный этап и начинается новый. Впереди — новые знания, получение профессии, серьёзные решения и первые шаги во взрослую жизнь. Есть уверенность в том, что многие из них ещё не раз прославят своими достижениями округ, Подмосковье и всю страну», — сказал Роман Шамнэ.