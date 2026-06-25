Лучшим выпускникам школ Наро-Фоминска вручили медали
Медали «За особые успехи в учёте» вручил лучшим выпускникам школ Наро-Фоминского округа глава муниципалитета Роман Шамнэ. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В этом году ребята завоевали 103 золотых и 75 серебряных медалей. Кроме того, в округе четыре стобалльника ЕГЭ.
«Для сегодняшних выпускников завершается важный этап и начинается новый. Впереди — новые знания, получение профессии, серьёзные решения и первые шаги во взрослую жизнь. Есть уверенность в том, что многие из них ещё не раз прославят своими достижениями округ, Подмосковье и всю страну», — сказал Роман Шамнэ.Он добавил, что достичь высоких результатов ребятам помогали родители и педагоги, и поблагодарил их за труд.