Львова-Белова встретилась в Мытищах с подростками из мест боевых действий

18 сентября 2025, 09:36

оригинал Мария Львова-Белова (пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребёнка)

22-я смена проекта «Послезавтра» для подростков из регионов, затронутых боевыми действиями, проходит в пансионате в Мытищах. Ребят посетила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сообщает её пресс-служба.





Детский омбудсмен рассказала, что проводить такие поддерживающие и развивающие смены юные жители новых регионов попросили в 2022 году.





«Все эти годы мы повышаем уровень подготовки вожатых, наставников, психологов. Каждый раз стараемся делать акцент на развитие творческих способностей, профориентацию, спорт. Дни на смене должны стать для детей временем перезагрузки», — подчеркнула Мария Львова-Белова.