Львова-Белова встретилась в Мытищах с подростками из мест боевых действий
22-я смена проекта «Послезавтра» для подростков из регионов, затронутых боевыми действиями, проходит в пансионате в Мытищах. Ребят посетила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сообщает её пресс-служба.
Детский омбудсмен рассказала, что проводить такие поддерживающие и развивающие смены юные жители новых регионов попросили в 2022 году.
«Все эти годы мы повышаем уровень подготовки вожатых, наставников, психологов. Каждый раз стараемся делать акцент на развитие творческих способностей, профориентацию, спорт. Дни на смене должны стать для детей временем перезагрузки», — подчеркнула Мария Львова-Белова.Оператором проекта «Послезавтра» является благотворительный фонд «Страна для детей». Он организовал уже две семейные, шесть региональных и 21 подростковую смену в оздоровительных лагерях Крыма, Краснодарского края, Подмосковья, Ивановской, Смоленской и Ростовской областей.
Участниками проекта стали свыше четырёх тысяч подростков.