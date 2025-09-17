В Московской области удалось реализовать около 190 проектов техсуверенитета
В Подмосковье реализовано более 190 проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета страны. Такую информацию привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в регионе заявлено более 450 проектов техсуверенитета, из них 192 уже удалось реализовать. Суммарный объём инвестиций в реализованные проекты – 151 млрд рублей. На предприятиях создали 15,7 тыс. рабочих мест», – уточнила Зиновьева.По словам зампреда, общий объём инвестиций в реализацию всех заявленных проектов оценивается в 347 млрд рублей. Их развивают в таких отраслях, как машиностроение, химическая и пищевая промышленность, фармацевтика и электроника.