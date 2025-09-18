Уборочная кампания в Подмосковье близка к завершению

18 сентября 2025, 09:01

оригинал Фото: istockphoto / Aleksandr Rybalko

В Московской области завершается уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур. Работы проведены на площади 144 тыс. гектаров, что составляет 88% от запланированных 170 тыс. Средняя урожайность выросла на 23% и достигла 37,6 центнера с гектара, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных, благоприятные погодные условия обеспечили высокую проходимость техники и снизили потери при обмолоте. Аграрии уже собрали почти 543 тыс. тонн зерна — на 60 тыс. тонн больше, чем годом ранее.



«Инфраструктура полностью готова к приему урожая: функционирует 131 сушильный комплекс общей производительностью свыше 2 тысяч тонн зерна в час, обеспечивая его подготовку к хранению и переработке. Объем зернохранилищ превышает более 1,1 миллиона тонн единовременного хранения», — подчеркнул он.