Уборочная кампания в Подмосковье близка к завершению
В Московской области завершается уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур. Работы проведены на площади 144 тыс. гектаров, что составляет 88% от запланированных 170 тыс. Средняя урожайность выросла на 23% и достигла 37,6 центнера с гектара, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных, благоприятные погодные условия обеспечили высокую проходимость техники и снизили потери при обмолоте. Аграрии уже собрали почти 543 тыс. тонн зерна — на 60 тыс. тонн больше, чем годом ранее.
«Инфраструктура полностью готова к приему урожая: функционирует 131 сушильный комплекс общей производительностью свыше 2 тысяч тонн зерна в час, обеспечивая его подготовку к хранению и переработке. Объем зернохранилищ превышает более 1,1 миллиона тонн единовременного хранения», — подчеркнул он.В Минсельхозе области отметили, что продолжается уборка масличных культур, овощей и картофеля. Уже получено 60,8 тыс. тонн масличных, 65,4 тыс. тонн овощей и 108,1 тыс. тонн картофеля, что на 2,3 тыс. тонн превышает показатели прошлого года.