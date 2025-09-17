В Раменском колледже прошёл конкурс «КРЭТ: Формула роста»

17 сентября 2025, 17:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Раменский колледж, ставший центром науки и образования, объединил студентов и специалистов в области электроники. На площадке колледжа во второй раз прошёл конкурс «КРЭТ: Формула роста», организованный совместно с АО «РПЗ» и филиалом Авиационного техникума имени В.А. Казакова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.