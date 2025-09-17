В Раменском колледже прошёл конкурс «КРЭТ: Формула роста»
Раменский колледж, ставший центром науки и образования, объединил студентов и специалистов в области электроники. На площадке колледжа во второй раз прошёл конкурс «КРЭТ: Формула роста», организованный совместно с АО «РПЗ» и филиалом Авиационного техникума имени В.А. Казакова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участникам предстояло пройти два этапа: теоретическое тестирование по дисциплинам электроники и радиотехники, а также практическое задание по монтажу. На выполнение конкурсных работ отводилось четыре часа. Перед началом студенты получили спецодежду и прошли инструктаж по технике и пожарной безопасности.
По словам и.о. директора колледжа Александра Осадчего, конкурс становится традицией и даёт студентам возможность обменяться опытом с действующими специалистами. Начальник производственно-учебного центра РПЗ Алексей Казанов отметил высокий уровень мастерства конкурсантов и их конкурентоспособность.
В соревновании участвовали 15 студентов, большинство успешно справились с заданиями. Все они получили сертификаты, а также приглашение на стажировку и дальнейшее трудоустройство на предприятии.
