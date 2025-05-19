Лётчик-наблюдатель выявил лесной пожар в километре от подмосковной деревни

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Лётчик-наблюдатель 18 мая обнаружил лесной пожар на территории гослесфонда Подмосковья. Огонь был оперативно потушен, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Во время лесоавиационных работ лётчик-наблюдатель выявил очаг возгорания в Поваровском участковом лесничестве Клинского филиала Мособллеса. Пожар был обнаружен в километре от деревни Скородумки городского округа Солнечногорск. Возгорание за час ликвидировали 11 человек из состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.Там назвали причиной возгорания действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия, чтобы наказать виновных. В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к природному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физлиц предполагаются штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
Ещё одна мера наказания – лишение свободы на срок до 10 лет.
Читайте также:
В Подмосковье за сутки произошло два лесных пожара
В Подмосковье стартовал инновационный проект мониторинга лесов беспилотниками
Прокуратура Подмосковья рассказала, чем грозит пал сухой травы
Лора Луганская