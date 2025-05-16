В Подмосковье за сутки произошло два лесных пожара

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Два пожара произошло на территории лесного фонда Московской области за минувшие сутки, оба были потушены в день обнаружения, информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона разместила в соцсетях ведомства.
«Один пожар разгорелся Туголесском участковом лесничестве: в двух километрах от рабочего посёлка Черусти муниципального округа Шатура. Второе возгорание было обнаружено в Ступинском участковом лесничестве — в трёх километрах от города Ступино. В тушении участвовали 12 человек, было задействовано шесть единиц техники», — говорится в сообщении.Жителей призывают при обнаружении лесного пожара немедленно сообщить об этом по телефону 112 или по номеру горячей линии лесной охраны: +7-800-100-94-00.
Комлесхоз Подмосковья регулярно размещает актуальную информацию о лесах региона, а также о различных экологических акциях, законодательных нормах в сфере природопользования и пр. в своих социальных сетях: на официальной странице «ВКонтакте» и Telegram-канале «Мособл Комлес».
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