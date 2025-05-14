Прокуратура Подмосковья рассказала, чем грозит пал сухой травы

Фото: пресс-служба Прокуратуры МО
Пал травы почти всегда происходят по вине человека. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички, напомнили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«Травяной пал – пожар, созданный руками человека. Весенние пожары влекут целый ряд негативных последствий для природы, имущества и жизни человека. Пожарная служба каждый год информирует граждан о необходимости соблюдать меры безопасности при обращении с огнём на полях, вдоль дорог и в других пожароопасных местах», – отметили в ведомстве.Там попросили жителей и гостей Подмосковья сжигать мусор в специальном мусоросжигателе или яме; разводить костры для шашлыков в мангале и не выжигать сухую траву. Нужно также разъяснить детям, чем может закончиться баловство с огнём и научить их бережно относиться к природе.
«За пал травы граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа для граждан составит до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – до 110 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн рублей», – напомнили в Прокуратуре.Там подчеркнули, что за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может составить до 10 лет лишения свободы.
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Лора Луганская