В Подмосковье стартовал инновационный проект мониторинга лесов беспилотниками

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье запускают проект по использованию беспилотников для мониторинга состояния лесных территорий. Цель – создание высокотехнологичного и экологически ориентированного инструмента управления лесным фондом региона, сообщили в пресс-службе Комлесхоза региона.
Реализуют проект Аналитический центр лесного и сельского хозяйства, входящий в ITFB Group, Комитет лесного хозяйства Московской области и компания «Инсайт-проект».
Проект позволит оценить потенциал беспилотных технологий как инструмента раннего реагирования на экологические угрозы, в том числе заболевания, повреждения, незаконные рубки и деградацию лесных культур. Особое внимание – мониторингу молодых посадок сосны 2023-2024 годов. С помощью аэрофотосъёмки специалисты смогут отслеживать приживаемость насаждений и принимать меры до того, как проблемы станут необратимыми.
Предполагается, что использование БПЛА в лесном мониторинге не только сократит издержки и повысит эффективность лесоуправления, но и станет
шагом к цифровой системе экоконтроля, которая поможет сохранить леса для будущих поколений.
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Проект позволит оценить потенциал беспилотных технологий как инструмента раннего реагирования на экологические угрозы, в том числе заболевания, повреждения, незаконные рубки и деградацию лесных культур. Особое внимание – мониторингу молодых посадок сосны 2023-2024 годов. С помощью аэрофотосъёмки специалисты смогут отслеживать приживаемость насаждений и принимать меры до того, как проблемы станут необратимыми.
«Территория лесного фонда Подмосковья составляет около 2 млн га. Только в прошлом году мы провели более 70 тыс. патрулирований. Суммарная протяжённость маршрутов превысила 1,9 млн км. Это огромный объём работы, выполненный сотрудниками на автомобилях, снегоходах и пешком. Лесная охрана выходит в рейды ежедневно, часто вместе с представителями МВД, МЧС, муниципальных органов и экологических сообществ», – рассказал зампредседателя Комлесхоза Московской области Дмитрий Новиков.По его словам, внедрение дронов станет значительным подспорьем для лесничих, позволит оперативнее выявлять нарушения и следить за состоянием насаждений на труднодоступных участках.
Предполагается, что использование БПЛА в лесном мониторинге не только сократит издержки и повысит эффективность лесоуправления, но и станет
шагом к цифровой системе экоконтроля, которая поможет сохранить леса для будущих поколений.
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Лора Луганская