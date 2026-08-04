Подмосковные росгвардейцы за день пресекли две кражи из одного и того же магазина
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны за день пресекли сразу несколько краж в одном и том же строительном гипермаркете. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Магазин расположен в Совхозе им. Ленина.
«В первом случае внимание посетителя привлёк лазерный уровень стоимостью 4500 рублей. Мужчина спрятал инструмент в рюкзак и попытался незаметно покинуть магазин. Но уйти с неоплаченным товаром ему не удалось – прибывшие росгвардейцы задержали 42-летнего жителя Видного на выходе», – рассказали в ведомстве.Второй инцидент произошёл в том же гипермаркете через некоторое время. 27-летний уроженец Санкт-Петербурга взял с витрины 17 упаковок кабельных гильз такой же стоимости. Спрятав похищенное под одежду, он поспешил пройти мимо кассы. Однако вора оперативно задержал прибывший по сигналу тревоги экипаж вневедомственной охраны.
Обоих задержанных передали полиции для разбирательства.