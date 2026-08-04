Подмосковные росгвардейцы за день пресекли две кражи из одного и того же магазина

04 августа 2026, 21:23

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны за день пресекли сразу несколько краж в одном и том же строительном гипермаркете. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Магазин расположен в Совхозе им. Ленина.

«В первом случае внимание посетителя привлёк лазерный уровень стоимостью 4500 рублей. Мужчина спрятал инструмент в рюкзак и попытался незаметно покинуть магазин. Но уйти с неоплаченным товаром ему не удалось – прибывшие росгвардейцы задержали 42-летнего жителя Видного на выходе», – рассказали в ведомстве.