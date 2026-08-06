Люберецкая агрофирма создаст сорта овощей с повышенным содержанием витаминов

06 августа 2026, 09:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Комплексную программу по выведению сортов овощей с повышенным содержанием полезных веществ разработает агрофирма «Поиск» из Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





О планах по созданию такой программы рассказали на круглом столе, посвящённом селекции в семеноводстве для поддержания здоровья и долголетия потребителей. Участие в мероприятии приняли представители фирмы и глава округа Люберцы Владимир Волков.





«Агрофирма «Поиск» — одна из немногих компаний, которая на деле реализует стратегию импортозамещения. Более десяти процентов посевных площадей в товарном овощеводстве уже заняты её сортами и гибридами. Этот показатель неуклонно растёт», — отметил Волков.