В Химках запустят новый автобусный маршрут до метро

05 августа 2026, 13:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Новый автобусной маршрут до Москвы начнёт работать в Химках с 8 августа. Он свяжет микрорайон Подрезково с метро «Планерная». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на столичный Дептранс.





Новый маршрут №1484 заменит прежний №484. Билет будет стоить 84 рубля по карте «Тройка» и 89 рублей по банковской карте. Для пассажиров льготных категорий предусмотрены скидки или бесплатный проезд.





«Удобный транспорт, фиксированный тариф и возможность оплаты картой «Тройка» сделают поездки комфортнее и доступнее», — сказал лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.