В Химках запустят новый автобусный маршрут до метро
Новый автобусной маршрут до Москвы начнёт работать в Химках с 8 августа. Он свяжет микрорайон Подрезково с метро «Планерная». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на столичный Дептранс.
Новый маршрут №1484 заменит прежний №484. Билет будет стоить 84 рубля по карте «Тройка» и 89 рублей по банковской карте. Для пассажиров льготных категорий предусмотрены скидки или бесплатный проезд.
«Удобный транспорт, фиксированный тариф и возможность оплаты картой «Тройка» сделают поездки комфортнее и доступнее», — сказал лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.Отмечается, что карта «Стрелка» на этом маршруте действовать не будет.
Ранее сообщалось, что автопарк Мострансавто пополнили 76 новых автобусов ЛиАЗ.