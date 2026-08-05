Достижения.рф

В Химках запустят новый автобусный маршрут до метро

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Новый автобусной маршрут до Москвы начнёт работать в Химках с 8 августа. Он свяжет микрорайон Подрезково с метро «Планерная». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на столичный Дептранс.



Новый маршрут №1484 заменит прежний №484. Билет будет стоить 84 рубля по карте «Тройка» и 89 рублей по банковской карте. Для пассажиров льготных категорий предусмотрены скидки или бесплатный проезд.

«Удобный транспорт, фиксированный тариф и возможность оплаты картой «Тройка» сделают поездки комфортнее и доступнее», — сказал лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.
Отмечается, что карта «Стрелка» на этом маршруте действовать не будет.

Ранее сообщалось, что автопарк Мострансавто пополнили 76 новых автобусов ЛиАЗ.
Лев Каштанов

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