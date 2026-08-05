В Балашихе после капремонта откроют школу и детские сады

05 августа 2026, 14:32

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Балашихе с 2017 построили 17 школ и 23 детских сада, а также обновили 24 здания. Об этом глава городского округа Сергей Юров рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.