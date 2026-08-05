В Балашихе после капремонта откроют школу и детские сады
В Балашихе с 2017 построили 17 школ и 23 детских сада, а также обновили 24 здания. Об этом глава городского округа Сергей Юров рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
По словам Юрова, к 1 сентября завершат капремонт школы №18 в деревне Чёрное, дошкольного отделения СОШ № 6 в микрорайоне Саввино, детского сад на 250 мест в Алексеевской роще.
Кроме того, в планах на этот год возвести пристройку к школе № 30 в микрорайоне Гагарина.
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