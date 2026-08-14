В Подмосковье за пять лет пособие при рождении ребенка оформили 24,6 тыс. раз

14 августа 2026, 14:16

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Единовременное пособие при рождении ребёнка предоставляют родителям в Московской области. В период с 2021 по 2025 годы эти выплаты получили 24 600 человек. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Пособие выплачивают семьям, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум.





«За пять лет это пособие выплатили 24,6 тыс. раз. А с начала 2026 года поддержку получили более 930 человек на 955 детей», — сказал Голубев.