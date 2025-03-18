Люберецкие хирурги спасли младенца, полностью лишённого возможности питаться

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали ребёнка, у которого пищевод был соединён не с желудком, а с трахеей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОЦОМД поступил новорождённый с трахеопищеводным свищом и врожденной аномалией развития пищевода – атрезией. В здоровом организме пищевод у младенцев непрерывен. Он переходит в желудок и другие отделы ЖКТ. Однако в данном случае участок пищевода, идущий от ротовой полости, заканчивался слепо, а участок от желудка через свищ соединялся с трахеей. Подобная патология означает полное отсутствие возможности кормления ребёнка.
Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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«Мы провели операцию с использованием малоинвазивных методик – через три небольших прокола. Была восстановлена правильная анатомия пищеварительного тракта ребёнка. Теперь его здоровью ничто не угрожает. В дальнейшем он сможет жить и развиваться соответственно возрасту. Будущая мама маленького пациента не наблюдалась пренатально, но после родов её и младенца оперативно перевели в наш стационар», – сказал заведующий отделением хирургии новорождённых МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.По его словам, поэтому важно проходить все обследования во время беременности. Если врач УЗИ заподозрит врождённый порок развития, ребенок будет взят под наблюдение и направлен в профильный стационар
Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская