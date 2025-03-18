Люберецкие хирурги спасли младенца, полностью лишённого возможности питаться

В декабре 2024 года стало известно, что воспитывающая двоих сыновей певица и актриса Светлана Светикова готовится стать мамой в третий раз. 41-летняя артистка не скрывает, что эта беременность протекает у неё значительно сложнее, чем две предыдущие.