В Подмосковье от родителей с ВИЧ с начала года родилось более 40 здоровых детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 40 здоровых младенцев появились на свет у матерей с положительным ВИЧ-статусом в Московской области с начала 2025 года благодаря своевременно назначенной терапии, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Если женщина, у которой положительный ВИЧ-статус, вовремя встанет на учёт по беременности и будет соблюдать рекомендации врачей подмосковного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и принимать назначенную терапию, у неё может родиться здоровый малыш. Всего с начала года в Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 43 здоровых ребёнка» — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Бесплатно сдать анализ ВИЧ жители Московской области могут в своей поликлинике, в кабинете анонимного тестирования или в региональном Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробная информация размещена по ссылке.
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