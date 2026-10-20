Люберецкие хирурги спасли пациента от ампутации ноги

20 октября 2026, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы спасли мужчину от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Мужчину с сердечной недостаточностью доставила в стационар бригада скорой помощи. При обследовании врачи также выявили у него пневмонию и острую ишемию левой ноги. Нарушение кровоснабжения грозило потерей конечности. Артерии были тотально закрыты тромбами, что создавало угрозу необратимого повреждения тканей и ампутации. Пациенту нужна была срочная операция.

«Даже при наличии многочисленных сопутствующих заболеваний хирургическое лечение в такой ситуации - единственный эффективный вариант. Поэтому мы экстренно прооперировали пациента, удалили из артерии левой ноги тромбы и восстановили кровоток. Хирурги и реаниматологи работали около пяти часов», – рассказал заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.