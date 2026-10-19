У жительницы Подмосковья удалили опухоль матки размером с футбольный мяч

19 октября 2026, 12:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Миому матки весом четыре с половиной килограмма и размером с футбольный мяч удалили у пациентки врачи Луховицкой больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Новообразование у женщины обнаружили около пяти лет назад, однако она отказывалась от медицинской помощи, пока опухоль не начала причинять значительный дискомфорт: вызывать сильные боли в нижней части живота и обильные кровотечения.





«Так как миома была большой, мы прибегли к лапаротомии, то есть открытому вмешательству с разрезом на передней брюшной стенке. Операция проводилась под спинномозговой анестезией и заняла около часа. Всё прошло штатно», — рассказала заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Лариса Воробьёва.