Люберецкие хирурги в ходе уникальной операции спасли пациента с разрывом аорты

06 июля 2026, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уникальная шестичасовая операция в Люберецкой больнице спасла пациента с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Пожилой мужчина поступил в стационар №3 в посёлке Красково с подозрением на гипергликемическую кому. Но эндокринологи быстро отвергли предположение об осложнениях сахарного диабета.



При обследовании выяснилась другая причина потери сознания. Диаметр аорты пациента достиг критических восьми сантиметров при норме в два. Сосуд разорвался, началось массивное внутреннее кровотечение. Счёт шел на минуты.

«Операция длилась шесть часов и проходила в два этапа. Сначала мы заменили повреждённые сосуды на искусственные на участке от грудины до средней трети бёдер. Это более 50 сантиметров. Чтобы спасти пациенту правую ногу, восстановили в ней кровоток с помощью шунтирования бедренных артерий», – рассказал заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.