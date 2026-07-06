Люберецкие хирурги в ходе уникальной операции спасли пациента с разрывом аорты
Уникальная шестичасовая операция в Люберецкой больнице спасла пациента с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пожилой мужчина поступил в стационар №3 в посёлке Красково с подозрением на гипергликемическую кому. Но эндокринологи быстро отвергли предположение об осложнениях сахарного диабета.
При обследовании выяснилась другая причина потери сознания. Диаметр аорты пациента достиг критических восьми сантиметров при норме в два. Сосуд разорвался, началось массивное внутреннее кровотечение. Счёт шел на минуты.
«Операция длилась шесть часов и проходила в два этапа. Сначала мы заменили повреждённые сосуды на искусственные на участке от грудины до средней трети бёдер. Это более 50 сантиметров. Чтобы спасти пациенту правую ногу, восстановили в ней кровоток с помощью шунтирования бедренных артерий», – рассказал заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.После операции пациента перевели в реанимацию. Неделю врачи боролись за его жизнь, предотвращая отказ внутренних органов из-за большой кровопотери. Когда состояние мужчины стабилизировалось, ему провели ещё одну операцию – ушили брюшную стенку.
Через две недели пациент стал самостоятельно ходить, у него восстановилась работа кишечника и почек. Кровоснабжение ног полностью нормализовалось.
В ближайшее время мужчину планируют выписать под амбулаторное наблюдение в поликлинике по месту жительства