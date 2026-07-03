Видновские врачи выходили младенца, родившегося значительно раньше срока

03 июля 2026, 21:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра за 52 дня выходили недоношенного мальчика. Об этом сообщил в пресс-службе подмосковного Минздрава.





На 28-й неделе беременности в клинику экстренно поступила молодая женщина, у которой отошли воды. По медицинским показаниям пациентке провели кесарево сечения. На свет появился мальчик весом 1470 граммов и ростом 38 сантиметров.



Четыре недели ребёнок находился в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Крошечному пациенту проводили манипуляции для поддержки всех жизненно важных функций.

«Позже мальчика перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей. Затем было принято решение начать этап реабилитации, который заключался в проведении процедур сухой иммерссии. Она создаёт условия, которые врачи называют эффектом невесомости. Это помогает нормализовать мышечный тонус и благотворно влияет на нервную систему, поскольку условия в ванне напоминают младенцу время, проведенное в мамином животе», – рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Видновского ПЦ Юлия Кузьминова