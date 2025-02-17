Люберецкие хирурги впервые прооперировали пациентку с аневризмой сосудов мозга

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Люберецкой областной больницы впервые сделали пациентке операцию по закрытию аневризмы сосудов головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ночью бригада скорой помощи доставила в медучреждение женщину с признаками кровоизлияния в головной мозг. Она жаловалась на головокружение, тошноту, дезориентацию в пространстве и онемение руки. Компьютерная томография показала разрыв аневризмы – стенки сосуда головного мозга. Это могло привести к смерти. Пациентке сделали экстренную операцию.
Когда состояние больной стабилизировалась, её перевели в общую палату, где наблюдали ещё пять суток. Сейчас пациентка уже выписана домой и продолжит лечение в поликлинике.
Как напомнили в министерстве, согласно статистике, от 30 до 40% пациентов с разрывом аневризмы умирают, так как им просто не успевают помочь. Раньше пациентов с таким диагнозом направляли в специализированные областные центры. Теперь выполнение сложных операций стало возможно в Люберецкой областной больнице, так как за последние годы были открыты новые отделения нейрохирургии, сосудистой хирургии и нейрореанимации.
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«Через прокол в ноге мы доставили в повреждённую артерию специальные катетеры и установили микроспирали, чтобы закрыть полость аневризмы. Это одна из самых высокотехнологических операций эндоваскулярной хирургии. В Региональном сосудистом центре она была выполнена впервые», – пояснил заведующий отделением рентген-хирургии, проводивший операцию рентген-хирург Михаил Кричман.После хирургического вмешательства пациентка четверо суток лечилась в нейрореанимации. Каждый день неврологи, реаниматологи и нейрохирурги проводили ей процедуры, чтобы предотвратить спазм внутричерепных артерий.
Когда состояние больной стабилизировалась, её перевели в общую палату, где наблюдали ещё пять суток. Сейчас пациентка уже выписана домой и продолжит лечение в поликлинике.
Как напомнили в министерстве, согласно статистике, от 30 до 40% пациентов с разрывом аневризмы умирают, так как им просто не успевают помочь. Раньше пациентов с таким диагнозом направляли в специализированные областные центры. Теперь выполнение сложных операций стало возможно в Люберецкой областной больнице, так как за последние годы были открыты новые отделения нейрохирургии, сосудистой хирургии и нейрореанимации.
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Лора Луганская