В Одинцовской больнице 25 апреля проведут Донорскую субботу
Акцию по сдаче донорской крови проведут в Одинцовской областной больнице в ближайшую субботу, 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Желающих принять участие в Донорской субботе будут ждать в Отделении переливания крови с 8:30 до 12:00.
«Врачи предупреждают, что перед донацией необходимо соблюдать ряд ограничений. В частности, за двое суток нужно отказаться от алкоголя, за сутки не есть острую, жирную и копчёную пищу, а в день сдачи крови — не курить», — говорится в сообщении.Кроме того, перед тем как оправляться на донацию, обязательно нужно съесть лёгкий завтрак.
Отделение переливания крови находится на территории терапевтического корпуса больницы по адресу: город Одинцово, улица Маршала Неделина, дом №11Б.