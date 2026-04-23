В Одинцовской больнице 25 апреля проведут Донорскую субботу

23 апреля 2026, 16:05

Акцию по сдаче донорской крови проведут в Одинцовской областной больнице в ближайшую субботу, 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Желающих принять участие в Донорской субботе будут ждать в Отделении переливания крови с 8:30 до 12:00.





«Врачи предупреждают, что перед донацией необходимо соблюдать ряд ограничений. В частности, за двое суток нужно отказаться от алкоголя, за сутки не есть острую, жирную и копчёную пищу, а в день сдачи крови — не курить», — говорится в сообщении.