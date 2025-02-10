Люберецкие врачи спасли от голодной смерти пациента весом 45 кг

Дорожники приступили к устройству гидроизоляции на пролёте строящегося путепровода в Аникеевке городского округа Красногорск, открыть движение по новому путепроводу планируется во втором квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.