Люберецкие врачи спасли от голодной смерти пациента весом 45 кг

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Люберецкой больницы предотвратили голодную смерть мужчины весом 45 кг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратился 39-летний пациент с жалобами на отрыжку, чувство тяжести в желудке, ноющие боли и непроходимость пищи. Оказалось, что мужчина 20 лет безуспешно лечил язвенную болезнь таблетками и диетами, откладывая необходимую операцию. Рубцово-язвенная деформация привела к непроходимости. Переваренная пища не поступала из желудка в кишечник, а сам желудок из-за переполнения едой растянулся и увеличился вдвое.
Мужчина похудел до 45 кг, так как пища не усваивалась, испытывал невыносимые боли и голодал. Лишь после того, как жена пригрозила ему разводом, он согласился на хирургическое вмешательство.
Как пояснил Голяков, существуют патологии, когда без хирургического лечения не обойтись Он настоятельно рекомендовал не доводить себя до критического состояния и не откладывать операцию.
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Мужчина похудел до 45 кг, так как пища не усваивалась, испытывал невыносимые боли и голодал. Лишь после того, как жена пригрозила ему разводом, он согласился на хирургическое вмешательство.
«Язвенный процесс был сильно запущен. В рубцовую деформацию была вовлечена головка поджелудочной железы. Мы отделили её от видоизменённой 12-перстной кишки, удалили две трети желудка пациента, повреждённого язвой и восстановили непрерывность пищеварительного тракта», – пояснил заведующий хирургическим отделением стационара №1 Люберецкой областной больницы Олег Голяков.Операция прошла успешно. На вторые сутки больной начал принимать пищу и даже испытывать удовольствие, поскольку боли, отрыжка и вздутие живота прекратились. Пищеварение и выделение полностью восстановились. По прогнозам врачей, через полгода восполнится и дефицит массы тела.
Как пояснил Голяков, существуют патологии, когда без хирургического лечения не обойтись Он настоятельно рекомендовал не доводить себя до критического состояния и не откладывать операцию.
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Лора Луганская