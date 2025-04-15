Люберецкие врачи спасли женщину, отбившую почку при падении

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Люберецкой больницы спасли жизнь пациентки, у которой после падения воспалилась почка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила 68-летнюю женщину в стационар в тяжёлом состоянии. Пациентка была ослаблена, её лихорадило из-за высокой температуры. После ультразвукового исследования врачи обнаружили у неё паранефрит – воспаление околопочечной клетчатки. Со слов больной, несколько недель назад она упала на спину и больно ударилась.
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«Из-за падения на фоне развития сахарного диабета рядом с почкой у пациентки развился воспалительный очаг. Он частично охватил левую почку. Мы провели пациентке экстренную операцию – ревизию почки. Вскрыли её область и удалили участки нагноения», – рассказал заведующий урологическим отделением Люберецкой больницы Павел Никифоров.Врачи после хирургического вмешательства несколько раз в день делали пациентке перевязку, пока не убедились, что операционная рана затягивается. Почку женщины удалось сохранить. Сейчас она выписана и чувствует себя хорошо.
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Лора Луганская