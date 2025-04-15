Подмосковной программой компенсации аренды жилья воспользовались 14 тыс. медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Уже более 14 тысяч медицинских работников воспользовались программой компенсации аренды жилья, введённой в Московской области в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В начале этого года мы расшили перечень должностей по программе, а также ввели дифференцированную систему компенсации аренды жилья: теперь сумма выплаты зависит от отдаленности городского округа. Теперь в некоторых муниципалитетах сумма компенсации составляет ежемесячно 30 тысяч рублей для медика и 45 тысяч рублей — для супружеской пары медицинских работников», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Компенсация за аренду жилья предусмотрена для медиков, которые работают в Московской области на полную ставку, кроме того, ни у заявителя, ни у членов его семьи не должно быть своего жилья в Подмосковье.
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