Видновские хирурги удалили миому пациентке без почек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновского перинатального центра удалили миому пациентке, находящейся на гемодиализе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В гинекологическое отделение клиники поступила 44-летняя женщина с миомой матки. По результатам последних обследований ей потребовалось хирургическое вмешательство.
Ранее пациентка не соглашалась на операцию из-за удаления почек по причине аутоимунного заболевания. Женщина находится на гемодиализе. Это процесс искусственного очищения крови вне организма специальным аппаратом. Процедура проводится трижды в неделю.
За состоянием пациентки после хирургического вмешательства наблюдали сначала в реанимации, а затем – в гинекологическом отделении. Сейчас женщина уже выписана.
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Ранее пациентка не соглашалась на операцию из-за удаления почек по причине аутоимунного заболевания. Женщина находится на гемодиализе. Это процесс искусственного очищения крови вне организма специальным аппаратом. Процедура проводится трижды в неделю.
«Размер миомы соответствовал 12-й неделе беременности. Провести лапароскопию было сложно, так как органы малого таза не были видны. Мы смогли сделать полостную операцию между гемодиализом – за 1 час 20 минут. Новообразование было удалено», – рассказал заведующий гинекологическим отделением центра Николай Соваев.При этом анестезиологи-реаниматологи подобрали необходимые препараты, которые выводятся независимо от почек.
За состоянием пациентки после хирургического вмешательства наблюдали сначала в реанимации, а затем – в гинекологическом отделении. Сейчас женщина уже выписана.
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Лора Луганская