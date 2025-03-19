В Подмосковье в этом году закупят около 600 единиц медоборудования для онкологов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В подмосковные медицинские организации в этом году поступит новое оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Медучреждения получат видеоэндоскопическую технику, хирургическое, диагностическое и другое оборудование.
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«Выявленные на ранней стадии онкозаболевания эффективнее лечится. Чтобы диагностика стала качественнее и доступнее для пациентов, мы оснащаем наши медучреждения необходимой техникой. В этом году для онкослужбы региона закупят почти 600 единиц медтехники более чем на 565 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в министерстве, оборудование закупают благодаря национальному проекту. Оно поступит в Московский областной онкологический диспансер, Видновскую, Лобненскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы.
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Лора Луганская