Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Подмосковье в этом году закупят около 600 единиц медоборудования для онкологов

В Подмосковье в этом году закупят около 600 единиц медоборудования для онкологов

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оригинал
В подмосковные медицинские организации в этом году поступит новое оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Медучреждения получат видеоэндоскопическую технику, хирургическое, диагностическое и другое оборудование.
«Выявленные на ранней стадии онкозаболевания эффективнее лечится. Чтобы диагностика стала качественнее и доступнее для пациентов, мы оснащаем наши медучреждения необходимой техникой. В этом году для онкослужбы региона закупят почти 600 единиц медтехники более чем на 565 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в министерстве, оборудование закупают благодаря национальному проекту. Оно поступит в Московский областной онкологический диспансер, Видновскую, Лобненскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы.

Читайте также:

Под Рузой после ремонта заработала амбулатория на 20 посещений в смену

Программа «Приведи друга» с начала года привлекла в подмосковные больницы 110 медиков

Врачи центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребёнка, которому нож попал в глаз
#максим забелин
#здоровье
#здравоохранение
#министр
#минздрав мо
#больницы
#медицинское оборудование
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
#онкология
#диагностика
В Павловском Посаде арестовали зарезавшего супругу ревнивца
19 марта 2025, 11:16

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

В подмосковном Павловском Посаде арестован местный житель, обвиняемый в убийстве жены. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
«Установлено, что мужчина, находясь у себя в квартире, во время конфликта на почве ревности нанёс ножом супруге несколько ударов. От полученных ранений женщина упала на пол и скончалась. 37-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве», – говорится в сообщении.
Во время допроса мужчина признался в содеянном и раскаялся.

Следователь осмотрел место происшествия. Оттуда изъят нож, сделаны смывы, назначены различные экспертизы.

Читайте также:

В московской квартире прогремел взрыв

В Новой Москве в пруду обнаружили тела двух детей

В Подмосковье 10-летняя девочка скончалась после двухнедельного кашля
#следственный комитет
#следователи
#уголовное дело
#происшествие
#убийство
#супруги
#подмосковье
#московская область
#павловский посад
#арест
#обвинение
#преступление
#преступность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный атлет Гнездилов взял золото международного паралимпийского Гран-при
19 марта 2025, 11:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Денис Гнездилов из Подмосковья в составе сборной России стал чемпионом в толкании ядра на Гран-при по лёгкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Чемпион летних Паралимпийских игр в Токио, заслуженный мастер спорта России, рекордсмен мира Гнездилов удостоился золотой награды в соревнованиях атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен показал результат 11,36 м», – отметили в министерстве.
Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета провели в столице Индии городе Нью-Дели. В международных соревнованиях участвовали 283 представителя 20 стран, в том числе 25 россиян. Сборная нашей страны завоевала 39 медалей – 18 золотых, 15 серебряных и шесть бронзовых.

Читайте также:

Следж-хоккеисты Подмосковья выиграли «Кубок защитников Отечества»

Подмосковные борцы завоевали 162 медали на всероссийском турнире по грэпплингу

Строительная готовность ФОКа в Бронницах превысила 70%
#спорт
#минспорт мо
#паралимпийцы
#спортсмены
#соревнования
#лёгкая атлетика
#медали
#награды
#турнир
#инвалиды
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Грачи вернулись в Московскую область раньше обычного
19 марта 2025, 10:36

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Юрий Подвербный

Орнитологи и местные жители зафиксировали возвращение в Подмосковье грачей, предвещающее скорое потепление. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Долгожданная весна начинает вступать в свои права. Одним из первых сигналов стало прибытие перелётных птиц. Согласно многолетним наблюдениям, грачи возвращаются в Подмосковье в середине или конце марта. Пик возвращения пернатых ожидается ближе к апрелю. В старину по поведению грачей определяли сроки начала полевых работ. Если они сразу начинают вить гнёзда, через три недели можно смело выходить в поле», – рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минэкологии, прилёт грачей в этом году, как и в прошлом, произошёл раньше обычного. Специалисты связывают это с аномально тёплой погодой и ранним наступлением весны.

В ведомстве напомнили, что грач в этом году выбран птицей года по версии Союза охраны птиц России.
«По мнению орнитологов, сокращение численности грачей связано с массовыми вырубками деревьев, где они обычно гнездятся, а также с обработкой полей ядохимикатами. Важно помнить, что грачи – одни из самых умных птиц. Они различают цвета, обладают отличной зрительной памятью и даже используют веточки в качестве инструментов», – добавили в пресс-службе.
Там призвали жителей региона бережно относиться к птицам, нуждающимся в защите и поддержке человека, а также к среде их обитания.

Читайте также:

В Подмосковье начали выходить из спячки гадюки

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийской переписи грачей

В Подмосковье выявили более 9 тыс. мест обитания редких видов
#подмосковье
#экология
#минэкологии мо
#птицы
#животные
#фауна
#природа
#весна
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковной Кашире пройдет фестиваль «Театральная неделя — 2025»
19 марта 2025, 10:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

С 22 по 29 марта в городском округе Кашира пройдет Открытый театральный фестиваль имени Б. В. Щукина «Театральная неделя — 2025». Зрителей ждут выступления ярких театральных коллективов и студентов ведущих творческих вузов, сообщает пресс-служба региона.
Фестиваль посвящен Народному артисту СССР Борису Васильевичу Щукину, чье имя носит знаменитый театральный институт. Именно в Кашире он сделал первые шаги в актерской профессии.

В этом году в программе — спектакли студентов Института современного искусства и ГИТИСа, а также выступления Школы танца и эстетического воспитания Юлии Вебер и театральных коллективов Москвы, Подмосковья и других регионов.

Гостей фестиваля ждут не только спектакли, но и поэтические чтения, тематические встречи, а также возможность узнать больше об истории Каширы. Особая атмосфера создастся благодаря традиционному чаепитию «по-щукински». Также все желающие смогут заглянуть в буфет Василия Щукина.

Читайте также:

В парках Каширы подготовили разнообразную программу на эту неделю

Каширские школьники стали призёрами областного конкурса чтецов

Власти Каширы обсудили с жильцами капремонт дома на улице Металлистов
#фестиваль
#кашира
#подмосковье
#театр
#творчество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные предприятия выпускают готовые блюда без продуктов животного содержания
19 марта 2025, 09:52

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Во время Великого поста православные христиане придерживаются особого рациона, исключая из него продукты животного происхождения. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что предприятия региона выпускают продукцию, соответствующую требованиям этого периода.
Так, многопрофильное хозяйство Ферма М2 «Шульгино» в Волоколамском городском округе предлагает постные блюда: овощные голубцы, блины с грибами и картофелем, капустные котлеты. Для сладкоежек доступны десерты без использования яиц и молока: шоколадный мусс с цитрусовыми нотками, брауни и вишневый сорбет.

В ведомстве добавили, что в прошлом, году по данным Роскачества, Московская область заняла 4-е место среди российских регионов по числу сертифицированных производителей органической продукции.

В регионе работают 11 таких предприятий, включая Ферму М2 «Шульгино», которая выпускает мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, готовые блюда и многое другое.

Читайте также:

Стало известно, сколько яиц покупают жители Подмосковья в месяц

Подмосковных жителей приглашают принять участие в конкурсе «Кубок сельских пекарей России»

Аграриям из Московской области рассказали о мерах государственной поддержки
#московская область
#ферма
#овощи
#блюда
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#питание
#еда
#предприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате