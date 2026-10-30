Можайский невролог назвала офисное кресло главным врагом мужского здоровья

30 октября 2026, 15:40

оригинал Фото: istockphoto / Virojt Changyencham

У многих мужчин к концу рабочего дня спина превращается в камень, а шея перестаёт поворачиваться. Многие списывают это на усталость, но чаще главным врагом мужского здоровья становится офисное кресло, сообщила врач-невролог Можайской больницы Наида Шамсудинова.





По словам специалиста, часы, проведённые в сидячем положении перед монитором, запускают в организме незаметные разрушительные процессы. Они начинаются с простого дискомфорта, а закончиться могут серьёзными проблемами.

«Когда мужчина сутулится в кресле, мышцы его поясницы и шеи находятся в состоянии хронического спазма, пытаясь удержать тело. Этот спазм работает как тугой жгут ‒ пережимает нервные корешки в позвоночнике. Из-за этого в органах малого таза нарушается нормальное кровообращение. Кровь не может полноценно поступать туда, где она жизненно необходима для мужской силы. В итоге развивается эректильная дисфункция, о которой представители сильного пола часто стесняются говорить даже с врачом, списывая неудачи на стресс», ‒ пояснила Шамсудинова.

Н. Шамсудинова (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

«Это прямой знак того, что пора бежать к неврологу, пока проблема не ударила по репродуктивной системе и не привела к застойным явлениям, влияющим на качество спермы. Обезболивающие таблетки в этой ситуации не решают проблему, а лишь маскируют боль, пока позвоночник продолжает разрушаться, а кровоток ‒ ухудшаться. Спасением станет не аптека, а движение и правильная опора», ‒ отметила доктор.