Можайский невролог назвала офисное кресло главным врагом мужского здоровья
У многих мужчин к концу рабочего дня спина превращается в камень, а шея перестаёт поворачиваться. Многие списывают это на усталость, но чаще главным врагом мужского здоровья становится офисное кресло, сообщила врач-невролог Можайской больницы Наида Шамсудинова.
По словам специалиста, часы, проведённые в сидячем положении перед монитором, запускают в организме незаметные разрушительные процессы. Они начинаются с простого дискомфорта, а закончиться могут серьёзными проблемами.
«Когда мужчина сутулится в кресле, мышцы его поясницы и шеи находятся в состоянии хронического спазма, пытаясь удержать тело. Этот спазм работает как тугой жгут ‒ пережимает нервные корешки в позвоночнике. Из-за этого в органах малого таза нарушается нормальное кровообращение. Кровь не может полноценно поступать туда, где она жизненно необходима для мужской силы. В итоге развивается эректильная дисфункция, о которой представители сильного пола часто стесняются говорить даже с врачом, списывая неудачи на стресс», ‒ пояснила Шамсудинова.
По словам врача, одновременно пережатые нервы посылают первые сигналы бедствия, которые мужчины упорно игнорируют. Это онемение пальцев рук, постоянное напряжение в плечах и резкие «прострелы» в ногу, известные как ишиас.
«Это прямой знак того, что пора бежать к неврологу, пока проблема не ударила по репродуктивной системе и не привела к застойным явлениям, влияющим на качество спермы. Обезболивающие таблетки в этой ситуации не решают проблему, а лишь маскируют боль, пока позвоночник продолжает разрушаться, а кровоток ‒ ухудшаться. Спасением станет не аптека, а движение и правильная опора», ‒ отметила доктор.По словам Шамсудиновой, лечебная физкультура снимает мышечные зажимы, укрепляет мышечный корсет и возвращает сосудам нормальный тонус. Стоит также отрегулировать высоту кресла, чаще вставать и двигаться, чтобы разогнать кровоток.
Помимо этого, важно проверить своё спальное место. Правильный ортопедический матрас поможет позвоночнику полностью расслабиться и восстановиться за ночь.