Нарколог Холдин предупредил о неожиданной причине инсульта

30 октября 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Инсульт могут вызвать даже небольшие дозы алкоголя. О том, как именно спиртное запускает опасные процессы в организме, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Специалист напомнил, что безопасного объёма алкоголя не существует и действие этилового спирта всегда вредоносно.





«Сразу после употребления алкоголя артерии и капилляры расширяются, но организм сразу включает защитный механизм. Поэтому за расширением сосудов следует выброс адреналина и гормонов стресса. Они провоцируют резкий спазм сосудов и скачки давления. Такие постоянные перепады от расширения к сужению постепенно разрушают стенки сосудов», — объяснил Холдин.

«Из-за этого в кровеносную систему попадают жиры и токсичные вещества, что запускает хроническое воспаление и провоцирует преждевременное формирование атеросклеротических бляшек», — отметил нарколог.