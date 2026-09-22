В Люберцах с начала года отремонтировали более 50 многоквартирных домов

22 сентября 2026, 17:58

Фото: пресс-служба г. о. Люберцы

В городском округе Люберцы продолжается реализация региональной программы капремонта жилых домов. В текущем сезоне планируют отремонтировать 183 МКД.





Это одна из самых объёмных программ в Подмосковье, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



С начала года на его территории завершён ремонт 53 МКД. По 29 адресам заменили кровли. На пяти домах обновили фасады, в 10 – внутренние инженерные системы. В одном доме установлено новое лифтовое оборудование, а в девяти проведено техническое обследование.

«Особое внимание уделяем качеству обслуживания лифтового оборудования. В текущем году заменим 39 лифтов в девяти домах. Кропотливая работа даёт результат: за год количество обращений снизилось на 67%», – пояснил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.