В Люберцах завершили основные работы по подготовке к отопительному сезону

24 сентября 2026, 11:26

Видео: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Коммунальные службы городского округа Люберцы провели основные профилактические работы перед началом отопительного сезона. Специалисты проверили котлы, насосы и запорную арматуру на котельных, а также выполнили гидравлические испытания почти 270 км теплосетей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Аварийные бригады на предприятиях прошли тренировки и отработали действия по устранению и предотвращению возможных нештатных ситуаций. Наибольший объем работ по модернизации теплоснабжения пришелся на Дзержинский.



Здесь специалисты заменили 5,5 км теплосетей и обновили шесть центральных тепловых пунктов. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что эти меры позволили повысить качество теплоснабжения для более чем 60 тыс. жителей города.



Он отметил, что основной объем модернизации теплоснабжения пришелся на город Дзержинский, так как местная инфраструктура сильно изношена и требовала повышенного внимания.





«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева во исполнение задач президентского проекта "Инфраструктура для жизни" в городе заменили 5,5 км теплосетей, обновлены 6 ЦТП. Эти работы позволили нам повысить качество теплоснабжения у более чем 60 тысяч жителей Дзержинского», — сказал он.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

«Дорогие жители! Уже сейчас мы входим в финальную фазу подготовки к отопительному периоду — на котельных стартовали пробные топки. Они необходимы, чтобы проверить готовность системы отопления к зиме и выявить возможные проблемы до начала холодов. Если заметили парение из люков или утечку на сетях, прошу сообщать в Единую диспетчерскую службу округа: 8 (499) 575-00-55, 8 (800) 350-19-66», — подчеркнул Волков.