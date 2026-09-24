В Люберцах завершили основные работы по подготовке к отопительному сезону
Видео: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Коммунальные службы городского округа Люберцы провели основные профилактические работы перед началом отопительного сезона. Специалисты проверили котлы, насосы и запорную арматуру на котельных, а также выполнили гидравлические испытания почти 270 км теплосетей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Аварийные бригады на предприятиях прошли тренировки и отработали действия по устранению и предотвращению возможных нештатных ситуаций. Наибольший объем работ по модернизации теплоснабжения пришелся на Дзержинский.
Здесь специалисты заменили 5,5 км теплосетей и обновили шесть центральных тепловых пунктов. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что эти меры позволили повысить качество теплоснабжения для более чем 60 тыс. жителей города.
Он отметил, что основной объем модернизации теплоснабжения пришелся на город Дзержинский, так как местная инфраструктура сильно изношена и требовала повышенного внимания.
«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева во исполнение задач президентского проекта "Инфраструктура для жизни" в городе заменили 5,5 км теплосетей, обновлены 6 ЦТП. Эти работы позволили нам повысить качество теплоснабжения у более чем 60 тысяч жителей Дзержинского», — сказал он.Кроме того, специалисты «Люберецкой теплосети» заменили почти 3,5 км сетей в рамках программы модернизации. В поселке Марусино на улице Заречной обновили наиболее изношенный участок, где прошлой зимой коммунальщики устранили 11 повреждений.
Отопительный сезон начнется после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8 °C в течение пяти дней подряд. По прогнозам синоптиков, такие погодные условия установятся не раньше начала октября.
Сейчас коммунальные службы переходят к финальному этапу подготовки. На котельных уже проводят пробные топки, которые позволяют проверить работу системы и выявить возможные неисправности до наступления холодов.
«Дорогие жители! Уже сейчас мы входим в финальную фазу подготовки к отопительному периоду — на котельных стартовали пробные топки. Они необходимы, чтобы проверить готовность системы отопления к зиме и выявить возможные проблемы до начала холодов. Если заметили парение из люков или утечку на сетях, прошу сообщать в Единую диспетчерскую службу округа: 8 (499) 575-00-55, 8 (800) 350-19-66», — подчеркнул Волков.С прошлого отопительного сезона в городском округе Люберцы также работает чат «Люберцы+Дзержинский на связи». Через него жители могут сообщать о проблемах с отоплением и содержанием территорий.