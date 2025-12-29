В Подмосковье вынесли приговор за убийство, совершённое 16 лет назад
Раменский городской суд вынес приговор по делу Б.А. Мериновича, обвиняемого в убийстве своего кредитора в 2009 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Согласно приговору, Меринович в течение двух лет занимал деньги у своего знакомого Г. Общая сумма долга составила миллион рублей. Из них он вернул 400 тысяч, а затем решил убить заимодавца, чтобы не возвращать остальное.
«22 июня 2009 года Меринович, угрожая Г. огнестрельным оружием, связал ему руки за спиной строительными стяжками, усадил силком в машину и выстрелил в грудь. Пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении.Мериновича признали виновным в убийстве из корыстных побуждений и приговорили к десяти годам и семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.