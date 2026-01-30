Социальному бизнесу Подмосковья выдали за год около 100 льготных займов

30 января 2026, 10:06

оригинал Фото: istockphoto.com/prim91

97 льготных займов по программе «Социальный бизнес» предоставил в 2025 году подмосковным предпринимателям Московский областной фонд микрофинансирования. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.





По итогам минувшего года «Социальный бизнес» стал самой востребованной программой фонда.





«Общая сумма займов, выданных по этой программе, составила 129,7 млн рублей», — отмечается в сообщении.