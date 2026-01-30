Социальному бизнесу Подмосковья выдали за год около 100 льготных займов
97 льготных займов по программе «Социальный бизнес» предоставил в 2025 году подмосковным предпринимателям Московский областной фонд микрофинансирования. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
По итогам минувшего года «Социальный бизнес» стал самой востребованной программой фонда.
«Общая сумма займов, выданных по этой программе, составила 129,7 млн рублей», — отмечается в сообщении.Получить поддержку Московского областного фонда микрофинансирования могут индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего бизнеса, а также юридические лица. В приоритете при этом социальное предпринимательство, участники СВО и проекты, реализуемые на отдалённых территориях.
Всего в прошлом году фонд выдал 325 льготных займов.