В Истре приступили к бетонированию фундамента участка мировых судей
Первую порцию бетона залили в фундамент будущего административного здания в Истре, где разместится участок мировых судей. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Строительство ведётся на улице ЭХ Большевик. На участке в 0,4 га возведут здание общей площадью 717 квадратных метров.
«На объекте ведётся подготовка основания под фундамент. В первых числах февраля подрядчик планирует завершить бетонную осному под фундамент. Материалы на площадку завезли в полном объёме», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.Здание будет разделено на две изолированные зоны — для сотрудников и для посетителей. На прилегающей территории обустроят автомобильную парковку и места для отдыха. Строительство планируется завершить в 2027 году.