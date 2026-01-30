В Истре приступили к бетонированию фундамента участка мировых судей

30 января 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Первую порцию бетона залили в фундамент будущего административного здания в Истре, где разместится участок мировых судей. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Строительство ведётся на улице ЭХ Большевик. На участке в 0,4 га возведут здание общей площадью 717 квадратных метров.





«На объекте ведётся подготовка основания под фундамент. В первых числах февраля подрядчик планирует завершить бетонную осному под фундамент. Материалы на площадку завезли в полном объёме», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.