Любителей фарфора приглашают на выставку в Серпуховском музее
Выставка фарфоровых изделий «Летнее настроение» проходит в Серпуховском историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли работы мастеров Ленинградского фарфорового завода им. М.В. Ломоносова, Дулевского фарфорового завода и других скульпторов.
«Посетители увидят фарфоровый комплект «Дачный» мастера декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников СССР Марии Холодной, жанровую композицию Галины Чечулиной «Русский квас», произведения Маргариты Шепелевой и Асты Брезжицкой и многое другое», — говорится в сообщении.Выставка, являющаяся частью проекта «Времена года на фарфоре», будет работать до 2 августа. Возрастных ограничений нет.