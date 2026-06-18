На территории монастыря в Можайском округе восстанавливают историческую трапезную
Комплексная реставрация трапезной, являющейся объектом культурного наследия, проводится в Спасо-Бородинском монастыре в селе Семёновское Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлнаследия.
Монастырь основала Маргарита Тучкова на месте гибели в Бородинской битве её мужа — генерал-майора Александра Тучкова. Первую трапезную там построили в 1833 году, но потом число монахинь выросло и здание в 1869 году перестроили. В советское время там работал туристический клуб.
«В настоящее время в историческом здании уже отреставрировали стены, полы, своды и откосы, основания и покрытия каменных крылец и оконные решётки, смонтировали инженерные системы и воссоздали козырьки фасадов и деревянные оконные заполнения», — говорится в сообщении.Сейчас проводится оштукатуривание стен и отделка интерьеров.
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